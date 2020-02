Foto: Daniel Bockwoldt/dpa

Lingen. Dass es um das Pflegesystem in Deutschland nicht sonderlich gut bestellt ist, dürfte jeder schon einmal mitbekommen haben: ob aus eigener Erfahrung heraus oder aus Erzählungen Bekannter, die in einem der Bereiche arbeiten. Doch die Massivität der Probleme, von denen beim Podium in Lingen nun Fachkräfte berichteten, mag erschlagend wirken für Menschen, die nicht täglich damit befasst sind. Dieser „Hammer“ ist aber offensichtlich notwendig.