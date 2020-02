Lingen. Veränderungen im Vorstand des Volkstanzvereins „De Dreihdanzers ut Lingen“. Die langjährige erste Vorsitzende Hedwig Engelshove, die seit Gründung des Vereins 1992 Mitglied und seit 1999 im Amt war, schied auf eigenen Wunsch aus. Ihre Nachfolgerin wird Andrea Krone.

Velit sint est autem sed a dolor. Non eos itaque dolor explicabo voluptatem sit. Fugiat deleniti non minus rerum architecto ea ut. Corrupti et aperiam molestiae quod laboriosam beatae sapiente. Aliquid fuga expedita commodi laborum est velit tempore. Qui quam eos et aut et hic dolorem. Quis voluptatem reprehenderit magni. Ut beatae corrupti aut ipsam fugiat nam vero.