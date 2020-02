Lingen. In diesem Jahr feiert die Musikwelt den 250. Geburtstag von Ludwig van Beethoven. Zu diesem besonderen Anlass gastiert das Osnabrücker Symphonieorchester unter der Leitung seines Dirigenten Andreas Hotz am Samstag, 22. Februar, um 20 Uhr im LIngener Theater. Von den neun Sinfonien die van Beethoven komponiert hat, werden die Symphoniker die 7. und 8. Sinfonie spielen. In einem Gespräch mit unserer Redaktion vermittelte Hotz, was für ihn das Dirigat dieser Sinfonien bedeutet.

