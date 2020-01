Lingen. Verbesserte Lernbedingungen für Kinder und Jugendliche aus benachteiligten Verhältnissen schaffen - das ist schon seit langer Zeit ein wichtiges Ziel der Mitglieder des Rotary Clubs Lingen. Die bereit bestehende Zusammenarbeit mit der Friedensschule in Lingen wurde nun erweitert.

Bereits seit 2005 unterstützt Rotary das Angebot einer Hausaufgabenbetreuung für Kinder und Jugendliche, zunächst gestartet an der damaligen Gebrüder-Grimm-Schule und 2016 erfolgreich weitergeführt an der Friedensschule. Darauf weist das städtische Schulzentrum in einer Mitteilung hin.



Zurzeit kümmern sich fünf Jugendliche aus dem Jahrgang 11 des Franziskusgymnasiums jeden Montagnachmittag um eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern. Dabei geht es einerseits um die konkrete Unterstützung bei den Hausaufgaben oder die Vorbereitung auf eine Klassenarbeit. Anderseits stehen bei diesem Angebot auch das Vermitteln von Strukturen und Werten im Vordergrund. Bei den Schülern handelt es sich überwiegend um solche mit Migrationshintergrund bzw. um geflüchtete Kinder. Der Erwerb und die Förderung der deutschen Sprache und eine gelingende soziale Integration der Schüler seien ein weiteres wichtiges Ziel des Angebots, teilte die Friedensschule mit.

Es profitieren dabei jedoch nicht nur deren Schüler. „Anfangs wussten wir nicht so richtig, wie konsequent wir sein sollen. Aber wir haben gemerkt, dass es wichtig ist, sich gegenüber den Schülern durchzusetzen und darauf zu bestehen, dass die Regeln eingehalten werden“, stellte die 16-jährige Wiebke fest. „Wir erinnern die Schüler auch immer wieder daran, dass sich Lernen lohnt und Schule die Voraussetzung für die Zukunft ist“, fügten die anderen hinzu.

Perspektivwechsel

Karl-Heinz Ossing fand es der Mitteilung zufolge erstaunlich, wie schnell ein „Perspektivwechsel“ bei den Elftklässlern stattfindet und die Schüler so schnell lernen, Verantwortung zu übernehmen. „So lange ist es ja noch nicht her, dass ihr in der 7. Klasse ward“, ergänzte der stellvertretende Schulleiter des Franziskusgymnasiums mit einem Schmunzeln. „Mit viel Geduld, Engagement und immer größer werdender Selbstsicherheit habt ihr die Herausforderungen gut bewältigt“, stellte Schulsozialpädagogin Daniela Kaß fest. Sie steht als Ansprechpartnerin zur Verfügung.

„Wir bedanken uns für euren Einsatz und freuen uns sehr, dass wir euch weiterhin jeden Montagnachmittag an der Friedensschule begrüßen dürfen“, fügte Schulleiter Udo Kösters hinzu. Ein besonderer Dank galt auch den Vertretern des Rotary Clubs Lingen, Heinrich Gehring und Bruno Bode. „Rotary liegt die Integration von Kindern und Jugendlichen besonders am Herzen. Bei diesem Angebot profitieren beide Seiten - anbietende und geförderte Schüler. Solche Initiativen unterstützen wir weiterhin gerne“, betonte Bruno Bode. Manche Familie lebe auf engstem Raum, ein konzentriertes, sorgfältiges Arbeiten und Lernen sei kaum möglich, ergänzte Heinrich Gehring.

Weitere Angebote

Bei dem einen Angebot soll es jedoch nicht bleiben. Die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen der Friedensschule und dem Rotary Club Lingen wurde aktuell sogar noch erweitert. Seit dem Schuljahr 2019/2020 unterstützt der Club zwei Arbeitsgemeinschaften im Rahmen des Ganztagsangebots. Das Besondere an den Angeboten: sie werden von Schülern der Friedensschule durchgeführt. Der Neuntklässler Tom Teichert bietet eine Gitarren AG für Schüler der Klassen 5-7 an. Nicoletta Viju und Leni Dück schwingen mit Fünft- und Sechstklässlern einmal wöchentlich das Tanzbein und präsentierten den Anwesenden prompt einen flotten Auftritt. „Die AGs bringen nicht nur Spaß, sondern sind zudem eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung für alle Schüler, durch die enorm das Selbstwertgefühl des Einzelnen gestärkt wird“, fasste Schulleiter Kösters zusammen.