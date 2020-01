Will sich weiter einmischen: Die KAB in Lingen und ihre Gäste beim Neujahrsempfang in Holthausen-Biene. Foto: KAB

Lingen. Die Katholische Arbeitnehmerbewegung (KAB) will sich auch in Zukunft für die Stärkung des sozialen Zusammenhaltes einsetzen. Dies wurde beim der Neujahrsempfang des KAB Bezirksverbandes Emsland Grafschaft Bentheim in Lingen deutlich.