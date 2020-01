Foto: Patrick Pleul/dpa

Lingen. Vollbeschäftigung, niedrige Zinsen: Das ermöglicht auch in Lingen und umliegenden Kommunen vielen Menschen den Traum vom Eigenheim. Ausreichend Bauland vorhalten, heißt da die Devise in vielen Kommunen: Schließlich will man Steuerzahler, Kinder für die Grundschule oder Menschen mit einer Geschäftsidee nicht an den Nachbarort verlieren. Doch die Zeichen sind eindeutig: Ein Weiter-so-wie-bisher verbietet sich aus gesamtgesellschaftlicher Perspektive.