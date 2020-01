Lingen. Das erste Februarwochenende bietet jede Menge Unterhaltung: A-capella-Bands, Flamenco, Musik der Zwanziger mit Max Raabe, mit Fragen zum Thema Glück beschäftigt sich Walter Mommsen, und in einer Kochshow werden auch Kurzgeschichten und Gedichte vorgetragen. Ganz aufs Kochen dagegen wird sich bei der Veranstaltung Food-Trucks konzentriert. Die Schöne und das Biest treffen in Lingen aufeinander, und beim Poetry Slam wird der Champion ermittelt. Außerdem lädt ein Trödelmarkt zum Besuch ein.

