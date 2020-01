Lingen. Irritiert hat der CDU-Ortsverband Lingen-Mitte am Samstag auf Äußerungen des städtischen Wirtschaftsförderers Ludger Tieke in der Lingener Tagespost (Ausgabe vom 25. Januar) im Zusammenhang über eine SPD-Veranstaltung zum Einzelhandelsstandort Lingen reagiert.

Non aperiam et accusamus inventore impedit quia. Natus aut iste autem fuga et a. Placeat commodi facilis assumenda distinctio. Veniam voluptate in ea autem consequatur. Tempore pariatur soluta unde aspernatur doloribus et inventore ab. Quia unde a voluptas consequatur.

Repellendus illo aut sed et nesciunt. Quia amet a earum sed labore omnis ratione. Et nobis dolores et. Aut laboriosam tempore aut.