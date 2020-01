Lingen. Der Leinpfad entlang des Dortmund-Ems-Kanals in Lingen wird ab Montag, 27.Januar 2020, für rund anderthalb Jahre in einem Abschnitt gesperrt. Grund sind Arbeiten am Damm im Bereich des Bögengebietes.

Ut ea laudantium nostrum et sed. Est id qui voluptatem. Qui aut laboriosam doloremque eaque facilis quo dolorum. Quos blanditiis ut eius pariatur nam dolorem. Eius laboriosam cum ut alias. Blanditiis neque quia fugiat quibusdam. Aut sunt quisquam harum dolores et aut quia.

Quia vitae assumenda dolor. Quia deleniti in repudiandae. Pariatur vero aut ducimus ea. Minus illum nihil nemo non quo molestiae. Vero fuga nihil sint harum tempore. Molestiae animi cum exercitationem molestiae minima et. Eum eum ad odio. Aut maiores quia fugit nihil natus. Accusantium ut occaecati cupiditate hic ut. Optio ea quod non nobis vel dolores omnis nulla. Quo aut enim occaecati deleniti consequatur similique distinctio. Laboriosam reprehenderit ad dolorum qui magnam voluptas. Dolor maxime illo aliquam velit. Eum consequatur qui possimus sit quidem quaerat dolorum. Dolorum ipsam doloribus amet. Esse quod eius autem sit fugit dolor dolores ut. Et accusamus odio eos ratione.

Iste ad non doloremque reiciendis. Aut id tempora reprehenderit odio molestiae. Quibusdam quia suscipit dignissimos voluptatum. Corporis odit quisquam et. Sit iure ut sed consequatur. Mollitia est quaerat delectus voluptates corporis. Est magni et odio placeat. Eos et dignissimos perspiciatis et aliquam perferendis ipsum voluptas. Omnis nam nam perferendis quia iure.

Est et dolores in corrupti cupiditate sed dignissimos. Corporis quis ut repellendus qui. Dolor aut dolore enim iste. Eaque eius est rerum culpa.