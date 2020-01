SPD-Ortsverein Lingen steht kurz vor dem Untergang

Lingen. Es ist ein trauriges Bild, das der SPD-Ortsverein Lingen schon seit geraumer Zeit abgibt: Es ist in der öffentlichen Wahrnehmung nicht mehr von Sachpolitik, sondern von internen Grabenkämpfen, persönlichen Anfeindungen der Genossen untereinander und einem Bäumchen-wechsel-dich-Spiel im Vorstand geprägt.

