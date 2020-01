Lingen. Vermehrt ist es in den vergangenen Wochen in Lingen zu Einbrüchen in Schulen, Büros, Häuser oder kirchlichen Einrichtungen gekommen. Jetzt hat die Polizei einen vermeintlichen Serieneinbrecher festgenommen. Auch seine Lebensgefährtin wurde vernommen.

Die Polizei Lingen hat den 39-Jährigen Emsländer und seine 28-jährige Lebensgefährtin am Montag festgenommen. Wie die Polizei mitteilt, steht der Mann in Verdacht zahlreiche Einbrüche im Emsland und der Grafschaft Bentheim begangen zu haben. Der Beschuldigte hatte es in den vergangenen Wochen vor allem auf Schulen, Pfarrhäuser und Büroräume abgesehen. Allein im südlichen Emsland hat es laut Polizeimeldungen innerhalb von nur anderthalb Monaten acht Einbrüche beziehungsweise Einbruchsversuche in Schulgebäude gegeben. (Weiterlesen: Zahl der Schuleinbrüche im südlichen Emsland steigt auffällig)

Tresor im Fahrzeug gefunden

Bereits seit längerem stand der Mann und seine Lebensgefährtin im Fokus der Ermittler. Am Montag wurden sie durch eine Streifenbesatzung angehalten und kontrolliert. Im Kofferraum fanden die Beamten einen aufgehebelten Tresor, der einem Einbruch in das Begegnungshaus in Langen vom 16. Januar zugeordnet werden konnte. Bei den anschließenden Wohnungsdurchsuchungen wurde umfangreiches Diebesgut und weiteres Beweismaterial gefunden.

Frau durfte gehen, Mann in Haft

Für wie viele Taten der Mann tatsächlich in Betracht kommt, ist aktuell noch nicht in Gänze abzusehen. Eines steht jedoch fest: Der Sachschaden, der bei den Einbrüchen angerichtet wurde, ist hoch. Während die 28-jährige Frau den Polizeigewahrsam nach erster Befragung wieder verlassen konnte, wurde ihr Lebensgefährte am Dienstag einem Richter beim Amtsgericht Lingen vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl. Die Ermittlungen der Polizei werden noch einige Zeit in Anspruch nehmen.