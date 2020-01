Wer saß am Steuer des Fluchtwagens in Lingen? CC-Editor öffnen

Symbolfoto: Jörn Martens

Lingen. Wer saß im Februar 2019 auf der waghalsigen Flucht vor der Polizei mit teils mehr als 250 km/h am Steuer des Tatwagens? Dieser Frage geht derzeit das Schöffengericht am Amtsgericht Lingen nach. Angeklagt ist ein 41-jähriger Mann, dem gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, unerlaubtes Entfernen vom Unfallort, versuchte gefährliche Körperverletzung und der unerlaubte Besitzes von Betäubungsmitteln zur Last gelegt wird.