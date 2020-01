Lingen. Eine Fahrradfahrerin aus Lingen hat nach einem Zusammenstoß mit einem Rollstuhlfahrer keinen Anspruch auf Schmerzensgeld. Das Landgericht Osnabrück hat jetzt ein entsprechendes Urteil des Amtsgerichtes Lingen bestätigt.

