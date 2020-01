Lingen. Auf nunmehr 5000 Quadratmetern präsentieren sich Fahhradhändler aus Norddeutschland und dem angrenzenden Ausland während der Radmesse am 15. und 16. Februar in den Lingener Emslandhallen. Veranstalter sind die Emslandhallen und der Verein Lingener Wirtschaft und Tourismus (LWT).

Alle Sparten der Radbranche werden, unterstützt durch Hersteller und Großhändler, berücksichtigt, versprechen die Veranstalter. Showtrucks zeigen Neuigkeiten, hierunter auch handgebaute Nutz- und Freizeiträder. Auch viele Neuerungen bei E-Bikes können vor Ort getestet werden. Elektroroller gehören ebenfalls seit jeher zur Radmesse, der Lingener Hersteller Emco lässt sich durch einen Händler vertreten.



Für Fahrräder wird ein großer Rundkurs um die Halle aufgebaut. Auf der Strecke, abgesichert durch Lotsen, Absperrungen und Zebrastreifen, ist ein Test des Rades möglich. Ein weiterer Schwerpunkt der Messe sind Rad-Reisen. verschiedene Anbieter stellen ihr Programm vor. Im Bereich „Camping und Caravan“ sollen die ausgestellten Modelle Lust machen auf einen Urlaub ganz besonderer Art.

Zum dritten Mal wird darüber hinaus der internationale Radkünstler Max Schrom sein Können zeigen. Der 30-Jährige ist dreifacher Weltrekordler, Deutscher Meister, Gewinner einer WM-Bronze-Medaille mit der Nationalmannschaft und seit einigen Jahren Topfahrer der internationalen World-Cup-Serie.

Er zeigt seine Show dreimal täglich und bietet zudem Workshops an, in denen er Techniken vermittelt. Mehr Informationen dazu und zur übrigen Messe gibt es auf www.radmesse-lingen.de. Geöffnet sein wird die Messe an beiden Tagen von 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt kostet ab 15 Jahren 5 Euro, Rentner 4 Euro. Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre haben freien Eintritt.