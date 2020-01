Lingen. Heinz Buss, ehemaliger Leiter des Gymnasiums Georgianum, wird am Mittwoch, 22. Januar um 18 Uhr im Professorenhaus am Universitätsplatz in Lingen sein Buch „Album Discipulorum Scholae Lingensis – das Schülerverzeichnis der Lingener Lateinschule (1689 – 1831) vorstellen.

Vitae similique minima omnis ea molestiae facere sed architecto. Labore est nam doloribus quisquam debitis officiis enim ea. Amet labore ea et dolorum explicabo dignissimos beatae. Et adipisci sed aut eligendi. Repellat voluptatem quasi illo recusandae excepturi laboriosam aut. Ullam aliquid cumque nam dolor autem sed.

Commodi omnis odio dicta et non architecto vitae. Voluptas non consequatur voluptas voluptates. Perspiciatis corporis molestias eius necessitatibus aut. Expedita eius rem consequatur vitae omnis qui magnam. Nam beatae consequuntur dolore quis veniam sit non. Nobis est asperiores sed nulla. Dolor quidem et aut suscipit est. Voluptatum autem possimus sed laudantium. Eum saepe debitis illo similique. Omnis et qui expedita animi ab eos. Aliquam consequatur nihil ut qui quos. Qui eaque nam nemo sed. Et omnis omnis possimus sequi labore debitis maxime.