Lingen. Der Kreissportbund (KSB) hat Josef Rolfes die Emsland-Sportmedaille verliehen. Die Auszeichnung erfolgte in Clusorth-Bramhar. Beim BV Clusorth-Bramhar hat sich Rolfes jahrzehntelang in vielfältiger Art und Weise engagiert.

