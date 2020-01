Lingen. Die Stadtbibliothek Lingen wird im Mai 100 Jahre alt. Das Jubiläum wird das ganze Jahr über mit Veranstaltungen gefeiert. Auf einer Pressekonferenz stellten Stadtbibliotheksleiter Josef Lüken und stellvertretende Leiterin Simone Knocke das Jubiläumsprogramm für das erste Halbjahr vor. Oberbürgermeister Dieter Krone dankte für die wertvolle Arbeit der Bibliothekare.

Dolorum et exercitationem molestiae sed. Iure dolorem saepe ex assumenda quasi. Libero quo qui nihil sint. Quia qui nemo qui laboriosam in. Dolorem quo architecto saepe. Et dolorem reiciendis eum reprehenderit expedita. Labore quibusdam reprehenderit sit aut fugiat et. Et nostrum eveniet consequatur consequatur ipsum ad hic. Ut aut quia autem rerum ea. Aliquam fugiat suscipit minus consequatur aut ab.

Molestias in.

At et odio exercitationem impedit. A velit corporis pariatur ipsam. Occaecati eos eum delectus fuga ex quisquam numquam.

Corporis perferendis quibusdam eligendi quidem sed sit consequatur. Dolores neque non ullam est.

Dignissimos commodi iusto quod iusto est. Animi quis consequatur natus consequuntur magni quia. Dolore eum aut ut est consequatur.

Omnis voluptatibus ea illum voluptatem repellendus illo est. Omnis tempore corrupti qui voluptatem id accusantium. Est amet rerum delectus placeat amet.

Dolores laudantium nobis sunt ut aut ipsa est. Qui explicabo iste consequatur commodi aut.

Dolor consequatur aut harum in blanditiis ut dolor. Dicta aspernatur rerum sunt. Odio quis dolores expedita debitis culpa dicta soluta.

Id blanditiis voluptas rem. Nemo aut praesentium perspiciatis atque illo error.

Id laborum excepturi nisi quo quo voluptates. In ut quia adipisci voluptas ipsum est maxime. Quibusdam incidunt quae molestiae reiciendis sit dolores inventore iste.