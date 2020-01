Lingen. Zur Schule sind wohl die wenigsten gerne gegangen. Doch für manche scheinen Schulgebäude derzeit eine magische Anziehungskraft zu besitzen, allerdings außerhalb der Unterrichtszeit. Die Einbrüche dort häufen sich auffällig.

