Foto: Norbert Försterling/dpa

Lingen. Gedanken an den Tod schieben viele Menschen weit von sich weg. Erst wenn er absehbar ist, müssen sie sich mit dem Sterben befassen – ob nun an der Seite eines geliebten Menschen oder wenn sich das eigene Leben dem Ende entgegen neigt. Es ist deshalb gut zu wissen, dass es Menschen gibt, die einem dann zur Seite stehen. Und es ist gut zu wissen, dass diesen Menschen mit dem neuen Bildungszentrum für Hospiz und Palliativversorgung in Lingen geholfen wird, anderen zu helfen.