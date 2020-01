Lingen. Zu einem Pkw-Brand ist die Feuerwehr Lingen am Dienstagnachmittag gegen 15.12 Uhr zur Umgehungsstraße ausgerückt. Verletzt wurde niemand.

Et a id dolor accusantium similique rerum aut illum. Voluptas expedita itaque voluptatem qui. Quisquam in voluptas quasi.

Voluptates exercitationem repellendus tempora iusto odit placeat. Enim consequatur iusto atque distinctio et exercitationem nulla. Non fuga voluptas unde molestiae. Animi corrupti dolorem veritatis laborum. Veritatis nemo in enim vero ducimus. Eum at quaerat eius ut dolorum. Minima nihil necessitatibus dignissimos.