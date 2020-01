Fair schmeckt lecker: Gemeinsames Kochen in Lingen CC-Editor öffnen

Ein "fairer Kochabend" findet am 23. Januar in der Berufsschule in Lingen statt. Foto: Weltladen

Lingen. Zu einem fairen Kocherlebnis lädt die Fairtrade-Steuerungsgruppe der Stadt Lingen am Donnerstag, 23. Januar, um 18 Uhr in die Schulküche der BBS Lingen, Agrar und Soziales, an der Beckstraße 23 ein.