Hochklassiger Hallenfußball am Samstag in Lingen

Die Laxtener Jugendleistungsmannschaften freuen sich auf ein spannendes Turnier. Foto: SV Olympia Laxten

Lingen. Nach einer erfolgreichen Premiere des Jugendmasters im vergangenen Jahr steht am kommenden Samstag, 18. Januar, auf Einladung der Laxtener Jugendleistungsmannschaften U15, U17 und U19 die zweite Auflage des Turniers ab 10 Uhr in der Kiesberghalle an.