Zu den Aufgaben der Workshops zählte auch das Drehen und Schneiden eigener Videoclips. Foto: Sebastian Hamel

Lingen. Nahezu jeder Sechstklässler an der Friedensschule in Lingen besitzt ein Smartphone, soziale Medien wie „WhatsApp“ und „Instagram“ sind aus dem Alltag der jungen Leute nicht mehr wegzudenken. Um das Bewusstsein für die Risiken und Chancen des Online-Konsums zu schärfen, haben nun alle 110 und Schüler der sechsten Jahrgangsstufe an einem besonderen Präventionsprojekt teilgenommen: