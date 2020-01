Ein Wiedersehen mit der Transrapidbahn gibt es bei der Modellbaumesse in den Lingener Emslandhallen. Foto: Caroline Theiling

Lingen. An Land, zu Wasser, in der Luft – Was die Menschen in der Realität draußen bewegt, gibt es an diesem Wochenende im Kleinen in den Lingener Emslandhallen zusehen. Zahlreiche Besucher nutzten schon den Samstag zum schauen, kaufen, tauschen oder mitmachen.