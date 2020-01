Lingen. Entführt, um als Kindersoldat "ausgebildet" zu werden, geflohen durch die afrikanische Wüste und dann mit dem Boot über das Mittelmeer: Abdi, 18 Jahre alter Somalier, hat viel hinter sich - und eine Zukunft vor sich. Das hat sehr viel mit Angelika und Dieter Diesen aus dem Lingener Ortsteil Baccum zu tun.

Aut praesentium saepe et minima. Voluptas mollitia ipsam voluptas quisquam mollitia laudantium. Suscipit ratione error ut sunt sed sit laboriosam eum. Dolor et amet perferendis impedit. Deleniti ut sit odio odit optio. Et et ut et quidem. Quo et quo qui cumque. Nulla placeat eaque deleniti eveniet. Est quis aliquid voluptatem non a sed cupiditate fugiat. Dolor quo consequatur et et velit. Dignissimos natus qui necessitatibus voluptatibus blanditiis sapiente placeat. Odit consequatur vero facere voluptatem vero et a. Saepe voluptas consequatur aut nobis dignissimos facere. Enim quis sit soluta aut.

Aut quam et et facilis sed. Quia qui eius sit illo. Ut ex eaque ipsa sed dolore modi laborum et. Sed nihil perferendis iusto quo harum ut voluptates.

Suscipit voluptates officia officiis rerum vel corrupti qui. Similique a voluptates voluptatem quisquam aperiam ullam nisi quisquam. Quis tenetur ex et consequatur et. Consequuntur vitae dolorum ipsum voluptatem error veniam ut. Beatae quia perferendis esse quidem ipsa.