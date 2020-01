Lingen. Der Naturschutzbund (Nabu) Emsland-Süd möchte nach Angaben von Regionalgeschäftsführerin Jutta Over im neuen Jahr seine Aktivitäten im Altkreis Lingen verstärken.

Der Naturschutzverein möchte laut Pressemitteilung vor allem die Umweltbildung weiter ausbauen. Im letzten Jahr sei ein Netzwerk aus Interessierten entstanden und man arbeite daran, mehr Angebote für Schulen und Kindergärten zu schaffen. In Zusammenarbeit mit dem LWH wurden außerdem Naturführer und – führerinnen ausgebildet. Das Veranstaltungsprogramm für 2020 wird den Angaben zufolge umfangreicher denn je, auch für Familien ist viel dabei. „Unser Anliegen ist es, den Menschen die Natur nahe zu bringen, denn nur dann werden sie selbst im Alltag für den Naturschutz aktiv,“ sagt Over.

Artenschutz eine wichtige Säule

Eine wichtige Säule der ehrenamtlichen Arbeit des Nabu im südlichen Emsland war schon immer der Artenschutz. So habe man durch Bau und Anbringung von Spezial-Nistkästen für Schleiereulen und Steinkäuze die Bestände sichern und vergrößern können, denn diese bedrohten Arten haben in der Region einen ihrer letzten Verbreitungsschwerpunkte. Hausbesitzer, die Fledermäuse unter ihrem Dach beherbergen, werden beraten, zusätzliche Quartiere für diese stark bedrohten nächtlichen Jäger konnten geschaffen werden.

Auch der Schutz der Wiesenweihen vor dem Mähtod konnte in Zusammenarbeit mit Landwirten erfolgreich umgesetzt werden. Wiesenweihen sind Greifvögel, die in Getreidefeldern brüten. Ohne Kontroll- und Schutzmaßnahmen fallen die Nester daher meistens den Mähwerken zum Opfer. Außerdem konnten in den letzten Jahren etliche schwalbenfreundliche Häuser ausgezeichnet werden - eine Anerkennung für Menschen, die Schwalben ungestört an ihren Gebäuden brüten lassen.

Anwalt der Natur

Immer mehr Aufgaben und Anfragen: Dafür braucht man mehr Aktive, und auch die Kosten steigen. Daher werden in den kommenden Wochen junge Leute für den Nabu von Haus zu Haus ziehen und Mitglieder werben. Aber es geht dabei nicht nur ums Geld. „Ebenso wichtig wie die Mitgliedsbeiträge ist die Mitgliederzahl, denn je mehr Menschen hinter uns stehen, desto stärker wird unsere Stimme als Anwalt für die Natur, etwa wenn es um immer mehr Versiegelung und Zerschneidung der Landschaft geht", erklärt Over.

Bei den jungen Leuten handelt sich um Studenten oder Abiturienten, die sich bei einer vom Nabu beauftragten Agentur beworben haben, um für den gemeinnützigen Verein zu werben. Die Studenten sind an ihrer Kleidung mit dem Nabu-Logo und dem mitgeführten Werberausweis erkennbar. Sie dürfen kein Bargeld annehmen. Die Nabu-Geschäftsstelle in Meppen ist unter Tel. 05931 4099630 erreichbar.