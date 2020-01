Lingen. IT-Kompetenzen werden für jungen Menschen immer wichtiger. Die IT-Achse im Emsland fördert ehrenamtliche Initiativen aus der Region, die Kindern und Jugendlichen IT-Themen näherbringen. Konkret geht es um den Ehrenamtspreis "It-Cares Award".

Die IT-Achse ist ein Netzwerk für IT-Unternehmen, Institutionen, Forschungs- und Bildungseinrichtungen innerhalb der Ems-Achse, getragen vom Landkreis Leer, der Stadt Lingen und dem Landkreis Emsland. Standorte der IT-Achse sind Lingen (IT-Zentrum an der Kaiserstraße) und Leer.

Die Bewerbungsfrist für den "IT-Cares Award", dem Ehrenamtspreis des Kompetenznetzwerkes IT-Achse, ist offiziell eröffnet. Der mit einem Preisgeld von 6000 Euro dotierte Award richtet sich einer Mitteilung zufolge an ehrenamtliche und spendenfinanzierte Initiativen aus der Region Ostfriesland, Grafschaft Bentheim und dem Emsland, welche in besonderer Weise junge Menschen an das Thema Informationstechnologie (IT) heranführen. Dies kann beispielsweise im schulischen Rahmen als freiwillige Robotik-AG, als Elterninitiative zum Vermitteln von Programmierkenntnissen außerhalb des Schul-Unterrichts, oder im Vereinskontext für Schüler, Studenten und Azubis umgesetzt werden.

Digital Natives

Für junge Menschen, die sogenannten Digital Natives, ist die digitale Welt mehr als ein Ort der Vernetzung oder ein Nachschlagewerk. Informationstechnologie bestimmt das Leben zukünftiger Generationen maßgeblich mit und reicht in alle Lebensbereiche hinein. Umso wichtiger sei es, heißt es in der Mitteilung weiter, sich frühzeitig mit den Chancen und Risiken der Digitalisierung zu beschäftigen.

Ingo Beimdiek von der Rosen-Gruppe in Lingen, Vorsitzender der Lenkungsgruppe der IT-Achse, verwies auf die Bedeutung des IT-Cares Awards für die Wachstumsregion Ems-Achse: „Während Ehrenamtsarbeit in vielen Lebensbereichen, wie beispielsweise in Sportvereinen, fest etabliert ist, steckt sie in der Informationstechnologie noch in den Kinderschuhen. Wir möchten Initiativen ins Licht rücken, die jungen Menschen die Möglichkeit geben, sich auf interessante, innovative oder spielerische Art und Weise mit ihrer digitalen Zukunft zu beschäftigen.”

Arbeitsgruppen und Einzelpersonen können sich mit ihren Projekten bis zum 24. Januar 2020 über ein Formular auf der Internetseite der IT-Achse bewerben. Die Siegerinitiative erhält ein Preisgeld von 4000 Euro, der zweite Platz wird mit 2000 Euro unterstützt. Die Gewinner werden durch die Lenkungsgruppe der IT-Achse gewählt und im Rahmen der Veranstaltung Digital Summit am 27. Februar in Papenburg geehrt.

Bei Fragen zum Netzwerk IT-Achse oder dem IT-Cares Award steht netzwerkmanager Tim Husmann, 0591 8076-983, zur Verfügung. Kurzbewerbungen könnenüber die Webseite der IT-Achse: https://it-achse.de/it-cares-award/