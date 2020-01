Lingen. „Ehrenamt überrascht“ - Die Aktion des Landessportbundes Niedersachsen hat der Golfclub Emstal jetzt als Anlass genommen, das ehrenamtliche Engagement seines Nordhorner Mitglieds Heinrich Feitsma als Baumeister, Platzwart und Landschaftspfleger im Club zu würdigen.

Der Vorstand konnte dazu neben dem Präsidiumsmitglied des Landessportbundes und Präsidenten des Kreissportbundes und Ortsbürgermeisters von Altenlingen Michael Koop viele Wegbegleiter von Heinrich Feitsma zu einer Feierstunde auf der Anlage in Lingen-Beversundern begrüßen. Ein Dank galt auch seiner Frau Karin.

Unter den Gästen waren auch einer Mitteilung des Clubs zufolge die NABU-Vertreter Heiko Rebling und Jürgen Kronemeyer. Die Clubpräsidentin Gunda Dröge freute sich über die gelungene Überraschung. „Du hast ganz selbstverständlich Deine Expertise als Architekt schon beim Bau der Maschinenhalle in 2005 eingebracht“, erläuterte die GCE-Vorsitzende. „Später dann wieder beim Um- und Ausbau der Küche und schließlich in diesem Jahr beim Wiederaufbau der abgebrannten E-Caddyhalle“.

Als Platzwart im Vorstand übernahm Feitsma 2011 die Führung der Greenkeeper-Crew und begleitete die Maßnahmen des Umweltkonzeptes „Golf und Natur“ des Deutschen Golfverbandes. Seit 2005 nimmt der GCE daran teil und wurde als einer der ersten deutschen Golfclubs mit Bronze, später Silber und Gold zertifiziert. Ein Standard, der im Jahr 2020 zum fünften Mal zur Rezertifizierung ansteht.

Feitsma setzte sich für die Anlage und Kartierung der Streuobstwiesen in Zusammenarbeit mit dem NABU ein. Er führt als Hobbyornithologe regelmäßig Vogelstimmenwanderungen für die Golfclubmitglieder auf der 90 Hektar großen Anlage durch. Das nächste Großprojekt steht mit der Erneuerung der Beregnungsanlage auf den alten acht Bahnen rund ums Clubhaus in 2020 an. Auch zukünftig wird sein Sachverstand als Architekt immer wieder zum Einsatz kommen, denn mittelfristig steht die Renovierung der Sanitärräume im Clubhaus an. Die Aktion „Golf und Natur“ liegt seit 2018 verantwortlich in seinen Händen.