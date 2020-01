Eine Spende in Höhe von 6500 Euro haben jetzt die Frauen der KFD St. Bonifatius an den Aktionskreis Pater Beda überreicht. Foto: KFD

Lingen. Die Frauen der KFD St. Bonifatius Lingen haben jetzt eine Spende in Höhe von 6.500 Euro an den Aktionskreis Pater Beda für die Arbeit von Demétrius Demétrio aus Recife in Brasilien übergeben.