Lingen. Die Raffinerie BP Lingen fördert naturwissenschaftliche Projekte an fünf regionalen Schulen mit 3000 Euro.

Das hat das Unternehmen jetzt mitgeteilt. Was haben transportable Wasserstoffakkus mit 3D-Druckern gemeinsam? Technische Themen wie diese werden aktuell an unterschiedlichen Schulen des Emslandes außerhalb des Regelunterrichts erforscht. Im Rahmen eines Schulförderungsprogramms unterstützt die Raffinerie BP Lingen diese Vorhaben unter anderem mit einer finanziellen Zuwendung. Grundsätzliches Ziel ist es, das Interesse an naturwissenschaftlichen Themen bei jungen Menschen zu stärken.

Eine Partnerschule der BP Lingen ist das Franziskusgymnasium in Lingen. Laut Jugend forscht-Koordinator Franciskus Van den Berghe profitieren seine Schüler sehr von dieser Kooperation: „Die Unterstützung bei der Berufsorientierung aber auch bei benötigten Hintergrundinformationen für unsere Jugend forscht-Projekte ist überaus wertvoll. Erfahrungen und Kenntnisse, die aus Kontakten zur realen Arbeitswelt stammen, verdeutlichen den Schülern, wo ihr erworbenes Wissen tatsächlich anwendbar und umsetzbar ist“, wird Van den Berghe in der Pressemitteilung zitiert.

Neben dem Franziskusgymnasium haben fünf weitere Schulen von der Zuwendung profitiert. Darunter die Gesamtschule Emsland, die damit die Teilnahme an einem Schulwettbewerb finanziert sowie das Gymnasium Georgianum, welches Anschaffungen für die MINT AG der Klassen 5 tätigen möchte. Weitere Spenden gingen an das Windthorst Gymnasium Meppen und die Friedensschule zur Unterstützung einer 3D-Drucker Arbeitsgemeinschaft beziehungsweise zur Gründung einer nachhaltigen Schülergenossenschaft. Die Oberschule Twist – Schule am See möchte eine Plotter AG ins Leben rufen, um Schüler an das Gestalten und Produzieren mit Hilfe computergesteuerten Maschinen heranzuführen.

„Die Partnerschaften mit unseren regionalen Schulen bestehen seit über zehn Jahren. Zu sehen, wie sich mit unserer Hilfe so manches MINT Projekt über Jahre entwickelt und sich als feste Einrichtung an der Schule etablieren konnte, ist sehr schön“, wird Jochen Storm, Sprecher der BP Lingen, in der Mitteilung zitiert.

Auch Ausbildungsleiter Volker Suresch sieht Vorteile in dem Schulförderungsprogramm: BP Lingen könne damit in der Region einen wichtigen Beitrag leisten, um junge Menschen praxisnah an technische Themen und Berufsfelder heranzuführen. Sollten wir den einen oder anderen Schüler später bei uns als Azubi begrüßen können, wäre die Freude über dieses Engagement natürlich umso größer.