Lingen. Die Polizei hat bereits am vergangenen Samstag, 28. Dezember, zwei Jugendliche gestellt, die mit einem Mofa deutlich schneller als erlaubt unterwegs waren. Eine Sprecherin der Polizei bestätigte auf Nachfrage unserer Redaktion, dass es dabei eine Verfolgungsjagd gegeben habe.

