Lingen. Auch wenn die Polizei in Lingen von einer insgesamt "sehr ruhigen Silvesternacht" spricht, ist es doch zu einigen Sachbeschädigungen gekommen.

Am Ende des Parkplatzes der Emslandarena ist ein Altglascontainer komplett geborsten, ein weiterer wurde beschädigt. Gemeldet wurde der Vorfall der Polizei am Silvesterabend. "Da hat vermutlich jemand Feuerwerkskörper reingeworfen", teilte eine Polizeisprecherin mit. Vor Ort waren noch Reste von Feuerwerkskörpern und deren Verpackungen zu sehen.

In der Lingener Meisenstraße wurde ebenfalls am Silvesterabend eine Haustür, wahrscheinlich ebenfalls durch Feuerwerkskörper. beschädigt. In der Loosstraße wurde ein Briefkasten durch Feeurwerk ebenso beschädigt ein ein daneben geparkter Pkw.

In allen drei Fällen sind die Täter unbekannt. Die Polizei bittet Zeugen darum, sich bei der Polizei in Lingen unter Tel. 0591 870 zu melden.