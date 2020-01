Lingen. Das Projekt ValiKom bietet Fachkräften ohne Berufsabschluss neue Chancen, wie das Beispiel bei der Firma GaLaBau in Lingen deutlich macht. Durch das Projekt wird fundierte Berufserfahrung endlich anerkannt. Das hat die Landwirtschaftskammer Niedersachsen in einer Presseerklärung mitgeteilt.

