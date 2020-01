Lingen. Es ist ein Problem, das viele kennen: Die Müllabfuhr war da, die Biotonne ist geleert, aber die Reste kleben noch drin. "Wie kriege ich die Biotonne wieder sauber?". Diese Aufgabe hat jetzt Prof. Jürgen Adamek Studierenden des 5. Semesters Wirtschaftsingenieurwesen am Campus Lingen gestellt.

