Lingen. Prächtige Gewänder, funkelnde Kronen und leuchtende Sterne: An den Wochenenden 4./ 5. Januar und 11./ 12. Januar 2020 sind die Sternsinger wieder in den Straßen von Lingen unterwegs. Mit dem Kreidezeichen „20*C+M+B+20“ bringen die Mädchen und Jungen in den Gewändern der Heiligen Drei Könige den Segen „Christus segne dieses Haus“ zu den Menschen, sammeln für benachteiligte Kinder in aller Welt.

„Segen bringen, Segen sein. Frieden! Im Libanon und weltweit“ heißt das Leitwort der 62. Aktion Dreikönigssingen, bei der in allen 27 deutschen Bistümern wieder die Sternsinger von Tür zu Tür ziehen werden. Beispielland der Aktion rund um den Jahreswechsel ist der Libanon, inhaltlich dreht sich alles um das Thema Frieden.



Der Libanon hat seit dem Ausbruch des Kriegs im Nachbarland Syrien rund 1,2 Millionen Flüchtlinge aufgenommen. Diese machen nun etwa ein Viertel der Gesamtbevölkerung aus. Die Bildungs- und Gesundheitsstrukturen des Landes reichen nicht aus, um den Bedürfnissen der geflüchteten Menschen gerecht zu werden. Die Projektpartner der Sternsinger arbeiten vor diesem Hintergrund mit einheimischen Kindern und mit Kindern aus Flüchtlingsfamilien. Ein wichtiges Ziel ist es, Frieden und Verständigung zwischen Menschen unterschiedlicher Herkunft, Kultur und Religion im Libanon zu fördern.

Mit Hilfe der Sternsinger hat die Adyan-Stiftung ein Bildungsprogramm für Schulen erarbeitet, das Kindern und Lehrern die gemeinsamen Werte der Weltreligionen sowie Wissen über die eigene Religion und Geschichte vermittelt. Die Aktion Dreikönigssingen 2020 zeigt den Sternsingern, wie wichtig es ist, friedlich und unvoreingenommen miteinander umzugehen. Sie zeigt auch, dass Kinder und Jugendliche selbst aktiv zu einem friedlichen Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Herkunft, Kultur und Religion beitragen können.

Bei der zurückliegenden Aktion zum Jahresbeginn 2019 hatten die Sternsinger rund 50,2 Millionen Euro gesammelt. Rund 300.000 Mädchen und Jungen sowie rund 90.000 Begleitende hatten sich in 10.226 Pfarrgemeinden, Schulen und Kindergärten beteiligt.

Die Aktion wird getragen vom Kindermissionswerk ‚Die Sternsinger‘ und vom Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ). Traditionell bekommen die Kinder für ihren Dienst sehr viele Süßigkeiten. Einige Kirchengemeinden lassen die Kinder selbst entscheiden, ob sie alle behalten wollen oder ob sie einige Süßigkeiten für Menschen hier vor Ort zur Verfügung stellen wollen. Diese Süßigkeitenspenden der Kinder gehen dann zum Beispiel über das Freiwilligenzentrum an den SKM, um Migrations- und Flüchtlingsfamilien sowie die Obdachlosenunterkunft an der Rheiner Straße zu unterstützen, an den SKF, das Gefängnis oder die Lingener Tafel.

Die Aussendungsgottesdienste der Lingener Pfarreiengemeinschaften:

Pfarreiengemeinschaft Lingen-Süd :Sa, 4. Januar, 10 Uhr in St. Gertrudis, Bramsche; So, 5. Januar, 9.30 Uhr in St. Alexander, Schepsdorf und 10 Uhr in Christ König, Darme. Sa, 11.Januar, 9.30 Uhr in St. Bonifatius, Lingen; So, 12. Januar, 14 Uhr Besuch im Bonifatius Hospital.

Pfarreiengemeinschaft Laxten, Baccum, Brögbern-Damaschke: Sa., 4. Januar, 17 Uhr in St. Josef, Laxten, Aktion am So, 5. Januar, ab 10 Uhr; So., 5. Januar, 9.30 Uhr in St. Marien, Brögbern / Damaschke; So., 5. Januar, 10 Uhr St. Antonius, Baccum.

Pfarreiengemeinschaft Maria Königin & St. Marien Biene : Sa., 4. Januar, 9.30 Uhr in Maria Königin, Lingen, So., 5. Januar, 9.30 Uhr in St. Marien, Biene

Weitere Informationen zur Aktion Dreikönigssingen 2020 auf www.sternsinger.de