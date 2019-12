"Kirche to go" in der Lingener Fußgängerzone CC-Editor öffnen

Lädt ein zu einem Plausch in der Großen Straße 6: Dekanatsreferent Holger Berentzen. Foto: Thomas Pertz

Lingen. "Kirche to go": Seit Anfang September ist die Stadtpastoral der Lingener Kirchengemeinden in einem Ladenlokal in der Lingener Fußgängerzone vertreten.