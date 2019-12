Lingen. Schon seit Jahren verzichten Mitarbeiter der Volksbank Lingen auf ihr Weihnachtspräsent von der Bank und spenden den dafür vorgesehenen Betrag stattdessen an gemeinnützige Organisationen. Dieses Mal freuten sich der Stützpunkt Lingen des Kinderhospizes Löwenherz und die DLRG-Ortsgruppe Lingen.

Beide Organisationen wurden mit einem Betrag in Höhe von je 1.500 Euro bedacht. Der Vorstand unterstützt diese Initiative und rundet den Betrag einer Mitteilung zufolge alljährlich auf eine glatte Summe auf. Während der Scheckübergabe in den Räumen der Volksbank erklärte Betriebsratsvorsitzender Jürgen Beel, dass die Mitarbeiter Vorschläge einreichen könnten, wer das Mitarbeitergeschenk erhalten solle. Anschließend werde über die Vorschläge abgestimmt. Dabei sei die Wahl dieses Jahr auf die DLRG Ortsgruppe Lingen und auf das Kinderhospiz Löwenherz Stützpunkt Lingen gefallen.

Irmgard Partmann vom Kinderhospiz-Stützpunkt Löwenherz in Lingen bedankte sich herzlich für die Spende. Nachdem der Stützpunkt in Lingen erst im März diesen Jahres gegründet worden sei, erfahre man allgemein große Unterstützung aus der Bevölkerung. Dabei sei für ihre Arbeit jede Art der Zuwendung willkommen, egal, ob Geldspende, Mitgliedschaft oder ehrenamtliche Tätigkeit. Aktuell betreut der Stützpunkt in Lingen mit über 20 ehrenamtlichen Kräften vierzehn unheilbar erkrankte Kinder in ihren Familien und bringt ein Stück Lebensfreude in ihren Alltag zurück.

Für die DLRG Ortsgruppe Lingen nahm erster Vorsitzender Ludwig Kerschbaum die Spende entgegen. Er berichtete über Kernaufgaben des Vereins. Schwerpunkte seien die Bekämpfung des Ertrinkungstodes und die Ausbildung von Personen in der Selbstrettung, im Schwimmen und im Rettungsschwimmen. Die Finanzierung dieser Arbeit basiere auf verschiedenen Grundlagen, dazu gehörten jedoch nur in geringem Umfang öffentliche Mittel. Der größte Teil der Gelder werde selbst erwirtschaftet beziehungsweise stamme von privaten Unterstützern. Besonders liege dem Verein die Jugendarbeit am Herzen und hierfür werde dringend ein weiteres Fahrzeug benötigt. Für diese Anschaffung solle das Geldgeschenk der Volksbankmitarbeiter verwendet werden.