Lingen. Die CDU-Fraktion im Lingener Stadtrat hat die Erstellung eines Klimakonzeptes für die Stadt Lingen vorgeschlagen. Einen entsprechenden Antrag hat die Fraktion für die nächste Sitzung des Stadtrates gestellt.

Dem Antrag beigefügt sind eine Reihe von Themenfeldern, die Bestandteile dieses Klimakonzeptes für Lingen werden sollen. Dazu zählen Bauen und Wohnen,Mobilität, Industrie, Gewerbe, Handel, Dienstleistungen, die Rolle der Stad sowie Kommunikation und Beteiligung der Bürger.

In dem Beschlussvorschlag heißt es weiter:

1. Die Verwaltung wird beauftragt, einen Entwurf eines Masterplanes „Klimakonzept - Lingen“ zu erarbeiten und zeitnah für eine Umsetzung zu sorgen. Die Themenfelder sollen als Basis dienen für die Entwicklung der zukünftigen Klimapolitik der Stadt Lingen.



2. Um den Prozess voranzutreiben, wird die Verwaltung beauftragt, eine Steuerungsgruppe (unter Einbeziehung des künftigen Klimaschutzbeauftragten) einzurichten. Aktive Bürgerbeteiligung und die Beteiligung verschiedener Institutionen wie Hochschule, VHS, IHK, Handwerkskammer, LWH sind notwendig. Insbesondere auch sind die Stadtwerke Lingen in diesen Prozess einzubinden.

3. Die Verwaltung wird beauftragt, einen „Klimabeirat“ zu schaffen, der sich ausschließlich ausschließlich aus Experten für Klimaschutz zusammensetzt. Dieser Beirat hat begleitende und beratende Funktion bei der Erstellung und späteren Umsetzung des Masterplanes.

4. Die Verwaltung wird beauftragt, regelmäßig über die Fortschritte bei der Entwicklung des Klimakonzeptes und die Wege zur Umsetzung der Themenfelder zu berichten.

Auswirkungen auch in der Region sichtbar

Nahezu alle Wissenschaftler und Experten seien sich darin einig, dass die von Menschen verursachten massiven klimatischen Veränderungen zu unumkehrbaren Entwicklungen führen, die das Leben auf der Erde dramatisch bedrohen, so die CDU in der Begründung ihres Antrages. "Die vermutlich ersten Auswirkungen haben wir auch in unserer Region schon erfahren müssen, verursacht durch die langen Trockenperioden in den vergangenen zwei Sommern mit schweren Schäden und Folgeschäden in der Land- und Forstwirtschaft, die zum Teil existenzgefährdend waren", heißt es in dem Antrag weiter. Aber auch in der Stadt seien die Schäden durch Vertrocknen von zahlreichen, teilweise gerade erst frisch gepflanzten Bäumen und Sträuchern sichtbar. Möglicher Wassermangel entwickele sich zu einem zentralem Problem.

Auch wenn vor allem nur ein forciertes globales, weltweites Handeln dieser Entwicklung gegensteuern könne, "sollten wir nichts unversucht lassen, einen Beitrag zu diesem Prozess zu leisten", betont die Fraktion. Vorrangiges Ziel müsse die Reduzierung des Ausstoßes von Kohlendioxid sein. Alle zu treffenden Maßnahmen müssten hierauf ausgerichtet sein und machten nur dann Sinn, wenn dieses Ziel auch erreicht werde.

"Wir sind uns darüber im Klaren, dass die Umsetzung der Themenfelder lange Jahre, wenn nicht Jahrzehnte in Anspruch nehmen wird und nur Schritt für Schritt erfolgen kann", erläutern die Christdemokraten. Diese Umsetzung verlange ein radikales Umdenken bei der Entscheidungsfindung politischer Prozesse in der Stadt. Fragen des Klimaschutzes müssten in allen Belangen oberste Priorität haben. Aber auch Wirtschaft und Industrie, Verbände und Institutionen und ganz besonders auch die Bürger Lingens müssten diesen Weg mitgehen. "Ansonsten sind die gesteckten Ziele für Lingen nicht oder nur in sehr begrenztem Umfang zu erreichen", heißt es in dem Antrag abschließend.

-