Eine Spende für den Kinderschutzbund übergab Matthias Wessmann an Heiner Rohoff (links) vom Vorstand des DKSB Lingen. Foto: Felix Reis

Lingen. Das neunte Jahr in Folge richtete die Firma „Conceptbau“ unter Leitung des geschäftsführenden Gesellschafters Matthias Wessmann im August ein Charity-Golfturnier beim Golfclub Emstal in Lingen aus, welches neben der Freude am Golfsport auch soziale Projekte aktiv fördern soll. Dabei wurden von den fast 60 Teilnehmern rund 4500 Euro an Spendensumme gesammelt, welche von Matthias Wessmann auf insgesamt 9000 Euro verdoppelt wurde