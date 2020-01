Lingen. Am ersten Wochenende im neuen Jahr können sich Paare bei der Hochzeitsmesse in Lingen Tipps und Anregungen für den "schönsten Tag im Leben" holen. Theaterfreunde, die die plattdeutsche Mundart mögen, können sich in Suttrup-Lohe vergnügen. Und Schneewittchen als Musical wird in der Stadthalle Rheine aufgeführt.

