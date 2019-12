Lingen. Ein ganz besonderes Geschenk haben zwölf Schüler der Friedensschule Lingen den kleinen Patienten auf der Kinderstation des Bonifatius-Hospitals in Lingen gemacht. Die Klasse 6 G bastelte im Textilunterricht bunte Traumfänger, die nun ein Weihnachtsgeschenk für die Kinder sein sollen, die die Feiertage nicht Zuhause sondern im Krankenhaus verbringen müssen.

Das hat jetzt das Bonifatius-Hospital mitgeteilt. Krankenhaus-Lehrerin Ulrike Herzog freut sich über das Engagement: „Wir haben an Heiligabend eine kleine Feier hier auf der Kinderstation. Dort werden wir die Traumfänger übergeben.“Seit den Herbstferien wurde fleißig an den indianischen Geflechten gearbeitet, sodass kurz vor Weihnachten die letzten Exemplare fertiggestellt werden konnten. „Einige Schüler haben noch Zuhause in Eigenregie gebastelt, damit wir die Traumfänger rechtzeitig übergeben können“, erklärt Textillehrerin Jana Neumann.

Traumfänger sollen – dem Glauben nach – den Schlaf verbessern. Sie fangen die schlechten Träume im Netz auf, die durch die Morgensonne verschwinden. Die guten Träume gehen dagegen durch das Netz und gelangen an den Federn zum Träumenden.