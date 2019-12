Krippen in Kirchen: Einfach mal still werden

Das "Lager der Könige" in der Bonifatius-Kirche in Lingen. Im Hintergrund von links: Michaela Vieth, Klaus Berning und Peter Terstiege vom Helferteam. Foto: Thomas Pertz

Lingen. Wer sich – auch als Erwachsener – noch etwas kindliche Vorfreude auf Weihnachten bewahrt hat, der wird in diesen Tagen sicherlich seine Freude an den schönen Krippendarstellungen in den Kirchen haben.