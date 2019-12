Lingen . Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr Lingen-Bramsche konnte Freitagmittag verhindert werden, dass beim Brand im rückwärtigen Bereich des Sportgebäudes großer Schaden entstand. Zwei Mülleimer mit jeweils 240 Liter Fassungsvermögen, die am Gebäude standen, waren in Brand geraten.

