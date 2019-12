Lingen . Was erwartet der Bürger von seiner Stadt? Dass sie ihm ein Umfeld mit hoher Lebensqualität bietet: Kindergartenplätze in ausreichender Zahl, ein gutes Bildungs- und Freizeitangebot, Arbeitsplätze, eine Infrastruktur aus Straßen, Wegen und Plätzen, die kein Flickwerk, sondern ansehnlich ist.

Amet libero velit praesentium asperiores voluptas blanditiis et. Fugiat et delectus quaerat sed amet. Sequi sed architecto voluptatem et nam. Voluptates dolorem consequatur ex ut qui voluptas.