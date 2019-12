Lingen. Mit einem stimmungsvollen Konzert haben die verschiedenen Musikgruppen der Friedensschule in Lingen die Zuhörer auf das nahende Weihnachtsfest eingestimmt. In der Aula der Schule versammelten sich viele stolze Eltern, Kolleginnen und Kollegen, Freunde der mitwirkenden Schülerinnen und Schüler und auch Ehemalige, um dem Konzert beizuwohnen.

Das vielfältige Programm aus vielen traditionellen und modernen Weihnachtsliedern begeisterte die 350 Zuhörer. Die Musikklassen des fünften und sechsten Jahrganges erfreuten die zahlreichen Gäste mit stimmungsvollen Weihnachtsklassikern. Die Big Band und die Schulband der Friedensschule stimmten auf das Weihnachtsfest mit englischen Stücken ein. Am Ende des Konzertes spielten alle Musikgruppen „Leise rieselt der Schnee“, sowohl auf der Bühne als auch von der Empore aus.

Die Klasse 5f beteiligte sich mit dem Theaterstück „Weihnachten wie verhext“ und die Tanz-AG tanzte zu „Santa tell me“. Eine Weihnachtsgeschichte wurde von Jasmin Artik vorgelesen. Sophie Dick und Finja Gloger führten humorvoll durch das Programm. Die Schülerinnen und Schüler der Schülerfirma "El-Friede" sorgten in der Pause für das leibliche Wohl. Auch der Nikolaus und zwei seiner Engel machten in diesem Jahr Überstunden und verteilten in der Pause Schokolade.

Am Ende des Konzertes gab es viel Beifall für Akteure. Schulleiter Udo Kösters bedankte sich bei allen Beteiligten. Ein ganz besonderes Lob erhielt der Leiter des Musikprojektes der Friedensschule, Frank Schütte, für sein großes Engagement und die hervorragende Organisation des Weihnachtskonzertes 2019.