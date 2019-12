Das Tal der Könige ist fertig. Michaela Vieth, Klaus Berning und Peter Terstiege freuen sich gemeinsam mit dem ganzen Team um die Krippenlandschaft in der Bonifatius-Kirche auf das Weihnachtsfest. Foto: Thomas Pertz

Lingen. Maria hatte in den letzten Tagen noch ein kleines Kissen unter ihrem Gewand. Rechts vorne in der Bonifatius-Kirche stand sie, eine Holzfigur, unterwegs mit ihrem Mann Josef, hochschwanger und auf der Suche nach einer Bleibe. An diesem Heiligabend wird sie in der Lingener Bonifatius-Kirche ihr Kind zur Welt gebracht haben, in einer Krippe. Die Darstellung in Lingens größter Kirche findet sich millionenfach in Deutschland wieder. Und doch ist die Krippe in der Burgstraße eine Besondere, weil die Menschen hinter ihr besonders sind.