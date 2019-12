Lingen. Mitarbeiter von Neptune Energy in Lingen haben einmal Weihnachtspäckchen für Kinder und Jugendliche in schwierigen Lebenslagen gepackt. Das Unternehmen unterstützte diese Aktion mit 1500 Euro.

Die zum siebten Mal gemeinsam mit dem Sozialdienst Katholischer Frauen (SKF) durchgeführte Wunschzettelaktion, bei der in diesem Jahr rund 60 Päckchen gepackt wurden, sei bei den Mitarbeitern zu einer lieb gewonnenen Tradition geworden, sagte Geschäftsführer Andreas Scheck. An der Wunschzettelaktion beteiligten sich in diesem Jahr auch Mitarbeiter aus den Niederlanden.



Im Vorfeld der Aktion hatte der SKF die Wünsche von sozial benachteiligten Kindern aus Lingen, zum Beispiel von Betroffenen von häuslicher Gewalt oder aus sozial schwächeren Familien, eingesammelt. Unter dem Motto „Wunschsterne“ hatte dann die Belegschaft die rund 60 Wünsche gezielt erfüllt. Feuerwehrauto, Bücher, Lego, Puppen, Stofftiere oder sonstige Spielsachen waren von den Mitarbeitern gekauft und liebevoll verpackt worden. „Mit unsere Aktion möchten wir den Kindern etwas Freude schenken“, sagte Scheck.

„Wir freuen uns im Namen der Kinder sehr, dass ihre Mitarbeiter mit so viel Engagement diese Aktion unterstützen“, sagte Nora Wienhoff vom SKF. Sie werde zeitnah für eine Verteilung sorgen.

Auch Irene Vehring, Vorsitzende des SKF, Mitarbeiterin von Neptune Energy und Mitbegründerin der Aktion, dankte für die gelungene Zusammenarbeit. Besonders freue sie sich über die Teilnahme der Kollegen aus den Niederlanden. „Auch in diesem Jahr würden wieder viele Kinderaugen glänzen“, sagte sie.