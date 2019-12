Lingen. Die Kunsthalle Lingen erhält für das nächste Jahr eine Förderung von 36.000 Euro vom Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur. Damit wird die Umsetzung kreativer Programme in der Kunstvermittlung möglich. Außerdem kann die Kunsthalle mit dieser Unterstützung Künstlern eine Plattform bieten, um sich zu präsentieren. Direktorin Meike Behm zeigt sich im Gespräch mit der Redaktion erfreut und dankbar.

