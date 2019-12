Übergabe des symbolischen Schecks (von links): Björn Roth (Caritas-Beiratsmitglied), Dr. Ralf Büring (Geschäftsführer der Stadtwerke Lingen), Marcus Drees (Geschäftsführer Caritasverband für den Landkreis Emsland), Ursula Kues (Caritas-Beiratsmitglied Caritas) und Hans-Martin Gall (Geschäftsführer Stadtwerke Lingen). Foto: Stadtwerke Lingen

Lingen. Die Jahresspende der Stadtwerke Lingen in Höhe von 3.000 Euro geht im Jahr 2019 an den Caritas-Stiftungsfonds „Arche – Hilfe für Menschen in Not im Landkreis Emsland“. Ralf Büring und Hans-Martin Gall, Geschäftsführer der Stadtwerke, überreichten der Caritas jetzt den Scheck.