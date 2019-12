Lingen. Die Klimagruppe Emsland hat sich erfreut darüber geäußert, dass das Niedersachsen-Ticket jetzt für ganz Niedersachsen und damit auch für den Landkreis Emsland gilt. "Jetzt wird das Niedersachsen-Ticket seit der Fahrplanänderung am 15. Dezember seinem Namen gerecht", sagte Femke Gödeker in einer Presseerklärung.

Dass das Emsland, Osnabrück und Schaumburg die letzten Landkreise sind, in denen das Niedersachsen-Ticket der Bahn nun auch für den ÖPNV in Bussen (S- und U-Bahnen) gilt, spiegelt nach ihren Worten allerdings wider, dass es anderswo mit dem ÖPNV einfacher ist. "Immerhin existieren im Emsland drei Tarifgemeinschaften, die zueinander in Konkurrenz stehen. Da ist eine einheitliche Regelung in diesem Punkt ein Erfolg und ein Schritt in die richtige Richtung. Für die Menschen, die Umwelt und das Klima."



Niedersachsen-Ticket gilt auch für den Lili-Bus

Wer das Niedersachsen-Ticket nutzt, zahlt je nach Gruppengröße zwischen 24 und 8,80 Euro für einen Reiseag Reisetag im Nahverkehr. Der Klimagruppe zufolge ist es beispielsweise vorteilhaft, mit fünf erwachsenen Personen (und bis zu 3 Kindern bis 14 Jahre) zu reisen. Gruppenaktivitäten fänden oft am Wochenende, also freitags, samstags und sonntags statt. Es gilt auch für die Benutzung des Lili-Busses in Lingen. Gödeker: "Im Emsland ist das Angebot, mit dem Niedersachsen-Ticket Bus zu fahren am Sonntag allerdings quasi nicht nutzbar, weil sonntags kaum ein Bus fährt. "

Bei der Wiedereinführung des autofreien Sonntags wäre nach ihrer Meinung das Geschrei groß, weil Mobilität zu einer unverzichtbaren Lebensqualität geworden ist. "Warum gibt es also noch einen busfreien Sonntag im Emsland?" fragt Gödeker.